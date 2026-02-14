Kulturgeschichte Das rote Herz - wie ein Symbol die Welt eroberte

Das macht es nicht einfacher. "Wir sind in Herzensangelegenheiten heute ausgesprochen ambivalent", urteilt der Kulturwissenschaftler. "Liebe bedeutet im romantischen Sinn immer noch, sein Herz auf Dauer zu verschenken. Das will die moderne Welt auch so haben. Nur kann sie es nicht ertragen, und sie glaubt auch nicht mehr daran." Belege für diese These sieht der Forscher in Eheverträgen, Scheidungsraten und neuen Freundschaft-Plus-Konzepten. "Der Glaube an die ewige Liebe, für die das rote Herzsymbol einmal stand, ist heute im Grunde nur noch in der Soap da", sagt Hirschfelder.