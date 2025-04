Müntzer und von Berlichingen

Das sogenannte Runenschwert, das vermeintlich von dem Kirchenreformator und Feldprediger Thomas Müntzer stammt, ist etwa zu sehen. Müntzer führte aufständische Bauern an, nach der Niederlage in der Schlacht von Bad Frankenhausen 1525 wurde er in Mühlhausen hingerichtet. In der DDR wurde er als Freiheitskämpfer idealisiert. Die Ausstellung zeige auch, wie die deutschen Diktaturen den Bauernkrieg instrumentalisiert haben, so Kimmig-Völkner.