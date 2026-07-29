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  6. Begeisterung für „Berlins 4“

Kulturgenuss in Judenbach Begeisterung für „Berlins 4“

Ein A-cappella-Konzert mit vier Sängerinnen und Sängern aus der Hauptstadt am Sonntag in Judenbach ist ein voller Erfolg gewesen. Und keine Eintagsfliege.

Kulturgenuss in Judenbach: Begeisterung für „Berlins 4“
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Ausverkaufter Saal 100 in Judenbach Foto: Jens Kaufmann

Witterungsbedingt wurde Konzert mit „Berlins 4“ kurzfristig von der Freilichtbühne in den Saal 100 verlegt. Der Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Von der ersten bis zur letzten Minute begeisterten die vier Sänger des mehrfach ausgezeichneten Rundfunkchores Berlin ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm.

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Von Schlager bis Jazz

Ob bekannte Schlager, gefühlvolle Balladen, Jazzklassiker oder Popsongs – die musikalische Bandbreite überzeugte auf ganzer Linie. Raffinierte Arrangements, perfekte Harmonie und eine mitreißende Bühnenpräsenz sorgten immer wieder für begeisterten Applaus. Zwischen den Liedern führten die Ensemblemitglieder mit viel Humor und Charme durch das Programm. Die lockeren Moderationen sorgten für zahlreiche Lacher und machten den Konzertnachmittag zu einem rundum gelungenen Erlebnis.

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Ministerbesuch in Judenbach: Ein Dorfladen kämpft um seine Existenz

14.07.2026 16:00 Ministerbesuch in Judenbach Ein Dorfladen kämpft um seine Existenz

Minister Steffen Schütz (BSW) besucht ein Vorzeigeprojekt der ländlichen Nahversorgung. Dabei stößt er auf eine bittere wirtschaftliche Realität und einen verzweifelten Rettungsversuch.

Auch nach dem Konzert war die Resonanz der Besucher durchweg positiv. Viele Gäste zeigten sich begeistert von der außergewöhnlichen musikalischen Qualität und der familiären Atmosphäre.

Judenbacher gestalten ihre Zukunft

Das Konzert steht zugleich sinnbildlich für eine Entwicklung, die derzeit in Judenbach zu beobachten ist. Der kleine Ort unweit von Sonneberg hat seit der Wende – wie viele ländliche Gemeinden – nach und nach Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleister, Erzeuger und Gastronomie verloren. Der demografische Wandel stellt den Ort vor große Herausforderungen. Doch in Judenbach herrscht Aufbruchstimmung. In den vergangenen Jahren entstanden der Verein Dorfleben Judenbach, der 24 Stunden-Supermarkt Dorfladen Judenbach sowie die Bürgerinitiative Judenbach. Die Menschen im Ort engagieren sich selbst für ihre Heimat und zeigen, dass gemeinschaftliches Handeln sichtbare Erfolge bringen kann.

Die Sängerinnen und Sänger von „Berlins 4“ Foto: Jens Kaufmann

Jens Kaufmann, Vorstandsvorsitzender von Dorfleben Judenbach und Initiator der Bürgerinitiative, arbeitet derzeit an einer Agenda mit dem Arbeitstitel „Zukunft Judenbach“. Darin soll ein 100-Punkte-Plan für die kommenden fünf Jahre entstehen, der konkrete Maßnahmen zur Stärkung des Ortes bündelt. Ziel ist es, Judenbach noch attraktiver für Einwohner und Besucher zu machen.

Größte Stärke: das Miteinander

„Wir können und sollten aufhören zu meckern und es einfach selbst in die Hand nehmen“, sagt Kaufmann. „Judenbach ist das perfekte Beispiel dafür, dass Engagement im Dorf Schule machen kann. Unsere größte Stärke ist das Miteinander.“

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Ehrenamtspreis für Judenbach: Ein starkes Vorbild für andere Dörfer

08.06.2026 14:00 Ehrenamtspreis für Judenbach Ein starkes Vorbild für andere Dörfer

Seit seiner Gründung 2022 hat der Dorfleben Judenbach e.V. das Leben im Ort mitgestaltet. Nun steht ein Abschluss- und Einweihungswochenende zahlreicher Projekte an.

Wie dieses Miteinander funktioniert, zeigte auch das neue Konzertformat. Am Einlass begrüßten Mitglieder der Kerwagesellschaft Judenbach gemeinsam mit zwei Kindern aus Grundschule und Kindergarten die Gäste und stempelten die Eintrittskarten. Hinter der Theke engagierten sich Mitglieder von Dorfleben Judenbach, der Dorfladen Judenbach versorgte die Besucher mit Getränken, und die hausgemachten Kuchen kamen aus der Judenbacher Bäckerei Friedrich. Die Judenbacher haben damit einmal mehr gezeigt, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen.

Konzertformat soll Bestand haben

„Dass wir mit diesem neuen Konzertformat auf so große Resonanz stoßen und der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt war, freut mich ganz besonders“, so Kaufmann. „Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass hochwertige Kulturveranstaltungen auch im ländlichen Raum sehr gut angenommen werden. Genau solche Angebote möchten wir auch künftig nach Judenbach holen.“ Nach der erfolgreichen Premiere soll das neue Veranstaltungsformat auch in Zukunft fortgeführt werden.