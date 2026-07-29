Kulturgenuss in Judenbach: Begeisterung für „Berlins 4“

Judenbacher gestalten ihre Zukunft

Das Konzert steht zugleich sinnbildlich für eine Entwicklung, die derzeit in Judenbach zu beobachten ist. Der kleine Ort unweit von Sonneberg hat seit der Wende – wie viele ländliche Gemeinden – nach und nach Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleister, Erzeuger und Gastronomie verloren. Der demografische Wandel stellt den Ort vor große Herausforderungen. Doch in Judenbach herrscht Aufbruchstimmung. In den vergangenen Jahren entstanden der Verein Dorfleben Judenbach, der 24 Stunden-Supermarkt Dorfladen Judenbach sowie die Bürgerinitiative Judenbach. Die Menschen im Ort engagieren sich selbst für ihre Heimat und zeigen, dass gemeinschaftliches Handeln sichtbare Erfolge bringen kann.