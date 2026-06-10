Wie es auf Festivals so üblich ist, kann man als Besucher die Getränke vom Zeltplatz nicht mit in den Konzertbereich nehmen. Beim Kulturgarten Open Air in Themar ist das nicht anders. Dort steht aber eine große Tonne bereit, in der die Gäste ihre leeren Getränkebehältnise: Plastikflaschen und Dosen werfen und so ihren Pfand spenden können. Und dabei haben sich die Kulturgarten-Besucher äußerst großzügig gezeigt. Knapp 850 Euro sind auf diese Weise zusammengekommen – genau: 842,67 Euro. Und das Geld bleibt in Themar.