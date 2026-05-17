Das Kulturgarten Open Air in Themar basiert auf ehrenamtlichem Engagement. Veranstalter ist ein Verein und fast alle Helfer und Organisatoren verdienen hauptberuflich in ganz anderen Branchen ihre Brötchen. Viele nehmen für die Vorbereitung und das Festival extra Urlaub. Für dieses eine lange Wochenende werden sie zu Einlassern, Securities, Barpersonal, Bratwurstbratern oder Bühnen- und Zaunbauern.