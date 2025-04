Im Kulturgarten Themar wächst etwas heran. Ein kleines kulturelles Pflänzchen hat sich über die letzten Jahre zu der stattlichen fleischfressenden Pflanze entwickelt, die gerade im Landkreis von einigen Plakaten und Bannern lacht. Ende Mai findet das nächste Open Air Festival im Kulturgarten statt. Dann stehen an zwei Tagen 16 Bands auf der Bühne. Punk in allen Facetten: klassischen Punkrock, Oi, Ska, Hardcorepunk. Ein breites Angebot an die Szene.