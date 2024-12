Marbach/München - Das Deutsche Literaturarchiv Marbach in Baden-Württemberg hat die Archive des Münchener Hanser Verlags erworben. Insgesamt umfassen die Hanser-Archive 2.500 Marbacher Archivkästen, wie es in einer Mitteilung am Morgen hieß. Ein Kasten entspricht ungefähr zwei Aktenordnern – also finden sich im Archiv geschätzt 5.000 Aktenordner.