Kulturförderung: 200.000 Euro Fördermittel für Erfurter Kinoclub

Der Kinoclub Erfurt nimmt dabei eine Sonderstellung ein: Es ist das einzige Kino, das in der Kategorie Neuerrichtung gefördert wird. Der Verein hinter dem Programm-Kino plant die Eröffnung eines zweiten Standorts mit zwei Sälen im KulturQuartier, das im ehemaligen Schauspielhaus in Erfurt entstehen soll. Im vergangenen Jahr feierte der Kinoclub sein 50-jähriges Bestehen.