Erfurt (dpa/th) - Für seine geplante Neueröffnung im alten Schauspielhaus erhält der Kinoclub Erfurt 200.000 Euro. Das geht aus einer Übersicht der Filmförderungsanstalt (FFA) hervor. Darin listet die Bundesanstalt auf, welche Lichtspielhäuser von deren letzten Förderrunde im vergangenen Jahr profitieren. Demnach wurden bundesweit Maßnahmen zur Modernisierung und Verbesserung von Kinos in Höhe von insgesamt rund 4,4 Millionen Euro bewilligt.
Kulturförderung 200.000 Euro Fördermittel für Erfurter Kinoclub
dpa 12.01.2026 - 15:00 Uhr