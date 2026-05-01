Samstag, 16. Mai, 20.15 Uhr: "II Gattopardo"

"Der Leopard" (italienischer Originaltitel: "II Gattopardo") ist der einzige Roman von Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896–1957). In Anlehnung an seine Familie beschreibt der Schriftsteller darin den Machtverlust einer sizilianischen Adelsfamilie im 19. Jahrhundert. Legendär ist die Verfilmung von 1963 von Luchino Visconti mit Burt Lancaster, Alain Delon und Claudia Cardinale. Es gibt auch eine Netflix-Serie von 2025. In Zürich wurde der Roman aufwendig "als vielschichtiges Erzähltheater" in der Schauspielhaus-Spielstätte Schiffbauhalle von der Regisseurin Pınar Karabulut inszeniert - laut 3sat ein "Abend zwischen Eleganz, Melancholie und Gegenwart". Das Stück dauert rund drei Stunden.