In einer lokalen WhatsApp-Gruppe wurden kürzlich Fotos geteilt, die eine beschädigte Mosaik-Bank gegenüber der Langewiesener Kulturfabrik zeigen. Die farbenfrohe Bank ist ein beliebter Rastplatz am Fahrrad- und Spazierweg durch den Ort. Nun fragen sich viele Anwohner, was passiert ist.