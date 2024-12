Hintergrund ist eine andere Entscheidung des Stadtrats, wonach ein geplantes Welterbe-Zentrum für die drei Bauten in Erfurts Altstadt als Zeugnisse des jüdisch-mittelalterlichen Erbes auf einem Parkplatz hinter dem Rathaus in der Altstadt entstehen solle. Ein möglicher Neubau dafür könne aber frühestens in 10 bis 15 Jahren realisiert werden, so Knoblich. Unter dem Parkplatz werden auch Überreste einer weiteren mittelalterlichen Synagoge vermutet.