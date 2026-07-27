Kulturerbe: Unesco streicht Wiener Altstadt von Gefährdungsliste

2017 wurde die Wiener Altstadt wegen eines umstrittenen Hochhausprojekts am Heumarkt auf die Rote Liste der Unesco platziert. Seither wurde das geplante Bauvorhaben mit einer ursprünglich maximalen Höhe von 73 Metern auf knapp 50 Meter reduziert. Die neue Variante muss allerdings noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen.