Kulturerbe Deutschland wirbt für Erweiterung seines Unesco-Welterbes

Busan - Bei der knapp zweiwöchigen Sitzung des Unesco-Welterbekomitees werden seit heute Neueinträge auf der Liste der Kultur- und Naturerbestätten geprüft. Noch bis zum 29. Juli tagt das Gremium in der südkoreanischen Küstenstadt Busan und vergibt die begehrten Titel. Aus Deutschland geht die Waldsiedlung Zehlendorf im Südwesten Berlins ins Rennen. Dabei handelt es sich nicht um einen eigenständigen Eintrag, sondern um die Erweiterung der bereits bestehenden Welterbestätte "Siedlungen der Berliner Moderne".