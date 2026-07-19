Kulturerbe Deutschland wirbt für Erweiterung seines Unesco-Welterbes

Sechs Siedlungen der sogenannten Berliner Moderne sind bereits seit 2008 Welterbe, darunter die im Volksmund als Hufeisensiedlung bezeichnete Großsiedlung Britz in Neukölln sowie die Großsiedlung Siemensstadt. Eine Besonderheit der Waldsiedlung Zehlendorf ist, dass sie nicht nur gut erhalten ist, sondern in ihrer Fläche die größte aller Siedlungen der Berliner Moderne. Teil der Waldsiedlung ist auch die Ladenstraße im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte - das revolutionäre Konzept, ein Einkaufszentrum direkt an einen Bahnhof anzubinden, war damals weltweit einmalig.