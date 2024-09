„Ich lese sehr gern, liebe Bücher und wollte unbedingt in eine Bibliothek“, erzählt Aaron Seidel. Der 19-jährige Ilmenauer ist seit Anfang September Bundesfreiwilligendienstleistender (kurz Bufdi) in der Stadt- und Kreisbibliothek in Arnstadt. Im Frühjahr hat er sein Abitur an der Goetheschule abgelegt. „Jetzt möchte ich mich erst einmal ein Jahr lang orientieren und in Ilmenau gab es kein entsprechendes Angebot“, erzählt er.