„Traut euch doch einmal“, sagt Kristina Jakobs und deutet auf das Schild mit der Aufschrift Trauzimmer. Als solches ist nämlich der Sitzungssaal im Sonneberger Rathaus gewidmet. Die Lehrerin an der hiesigen Musikschule gehörte zu den zahlreichen Ehrenamtlichen, die am Wochenende den Wettbewerb „Jugend musiziert“ betreuten. Der Regionalwettbewerb West, zu dem auch der Landkreis Sonneberg gehört kam nach etlichen Jahren wieder einmal nach Sonneberg. Und das „traut Euch“ war im Rathaussaal auch durchaus ernst gemeint. „Soundcheck“ heißt nämlich das Format, das bislang nur die Thüringer Ausscheide kennen.