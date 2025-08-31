Das letzte Wochenende dieses Sommers nutzte die Kulturbühne Meiningen zu einem Fest, ehe am Montag der kalendarische Herbst beginnt. Am Freitagabend gab es bereits „Lyrik trifft Musik“, am Samstag waren Gäste zum Tanz eingeladen. Mit Musik und guten Gesprächen ging es gemütlich durch den Abend. Die Kulturbühne hat aber auch noch spannende Projekte zu bieten. Höhepunkt dürfte das Historienstück „1914 – Vorahnungen in Sachsen-Meiningen“ in Erinnerung an Meiningens Theaterherzog Georg II. werden. Vorstellungen davon sind in Meiningen, Heldburg und Bad Liebenstein geplant. ws