Fünf Jahre sind zwar noch kein großes Jubiläum. Während andere Theatergruppen oder Chöre auf 150 oder mehr Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken können, nehmen sich diese fünf Jahre recht bescheiden aus. Dennoch haben die Akteure allen Grund, dies gebührend zu feiern, ist ihre Geschichte doch mehr als bemerkenswert. Theater gespielt haben die meisten Mitglieder dieses kleinen Ensembles bereits viele Jahre zuvor, ob als „Rohrer Sommertheater“ oder später als „Sommertheater Meiningen“. Auf verschiedenen Dorfplätzen oder im Hennebergischen Museum. Meist jedoch – in Ermangelung einer eigenen Spielstätte – im Freien. Mit all den witterungsbedingten Unwägbarkeiten. Proben oder auch Vorstellungen fielen wegen strömendem Regen aus. Auch war der Aufwand weit größer, wenn für die Zuschauer der besseren Sicht wegen eine Tribüne errichtet werden musste. Führte die Hauptstraße direkt über die Spielstätte am Dorfplatz, gab es das nächste Problem – eine Straßensperrung und das Einrichten einer Umleitung durfte nicht einmal der Bürgermeister genehmigen, das musste dann bei der Polizei beantragt werden.