Es war ein Abend der leisen Töne, einer zum Zuhören und Genießen. Passend dazu einmal mehr die Atmosphäre der Kulturbühne, die eine Nähe der Künstler mit den Zuhörern bietet. Keine Distanz wie in großen Häusern von der Bühne zu den Besuchern, die in größerem Abstand dicht gedrängt in Stuhlreihen sitzen. In kleiner Runde an Tischen sitzend, davor ein Glas Sekt und etwas zum Knabbern, fühlt man sich ganz wie in Familie, gemeinsam etwas Schönes erlebend.