Herzog Georg II (1826-1914) regierte von 1866 an das Herzogtum Sachsen-Meiningen, war ein talentierter Maler, ein großer Freund des Theaters und höchst kunstsinnig, trug einen ikonisch langen Bart und galt als volksnah. Sein Wirken prägt die Residenzstadt Meiningen und den Kurort Bad Liebenstein mit Schloss und Park Altenstein bis heute. Deshalb feiern beide Städte seinen 200. Geburtstag mit dem „Georgjahr 2026“ und einer Reihe verschiedenster Veranstaltungen.