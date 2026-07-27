Die Kennzeichen an den Autos verraten es – die Besucher vom Kulturbiergarten kommen nicht nur aus der näheren Umgebung. Bis Suhl, Erfurt und Coburg hat es sich offenbar herumgesprochen, dass sich ein Besuch dieser Veranstaltungsreihe lohnt. Schließlich ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei, sowohl musikalisch als auch kulinarisch. Drei Tage lang wurde den Gästen ein anspruchsvolles Programm geboten, das in diesem Jahr unter dem Motto. „Tanzen! Darf ich bitten?“ stand. Mitmachen war ausdrücklich erwünscht, doch ebenso konnten die Besucher einfach zuhören, zuschauen, Freunde treffen und angenehme Stunden auf dem idyllischen Gelände zwischen Schwimmbad und Gasthaus „Zur Sonne“ verbringen. Bei den hochsommerlichen Temperaturen zeigte sich einmal mehr, wie gut Kultur, Begegnung und Natur zusammenpassen. Gemeinsam ist allemal besser als einsam.