Rund 22.000 Erwerbstätige in Kulturberufen gab es der Auswertung nach in Thüringen 2023. Das entsprach einem Anteil von 2,2 Prozent aller Erwerbstätigen im Freistaat. In ganz Deutschland waren es demnach hochgerechnet gut 1,3 Millionen Menschen, was einem Anteil von 3,1 Prozent an den Erwerbstätigen insgesamt entsprach.