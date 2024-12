Kulturbaustellen Viele staatliche Kulturbaustellen in Bayern

München (dpa/lby) - Viele staatliche Kulturbauten in Bayern sind derzeit Baustellen. "Aktuell laufen bayernweit Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt über einer Milliarde Euro", sagte Kunstminister Markus Blume (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Als Beispiele nannte er das neue Proben- und Werkstättenzentrum (PWZ) für das Bayerische Staatsschauspiel in München über die Sanierung der Staats- und Stadtbibliothek in Augsburg bis hin zum Neubau in Kitzingen für das Staatsarchiv Würzburg.