Kulturbaustellen Kultur-Großprojekte in Bayern – Pläne, Kosten, Zeitdruck

Zudem ging organisatorisch einiges durcheinander, Verzögerungen durch den Wechsel des Planungsbüros und den Planer der technischen Ausstattung kamen hinzu. Das 1966 gebaute Theater soll mit Abschluss der Bauarbeiten in ein Staatstheater umgewandelt werden.

Kongresshalle auf dem NS-Reichsparteitagsgelände Nürnberg

Die größte Kulturbaustelle in Nürnberg bleibt die Kongresshalle auf dem ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände, auch wenn diese im zurückliegenden Jahr nach Angaben der Stadt große Fortschritte gemacht hat. Das monströse Nazi-Bauwerk soll für 296 Millionen Euro zu einem Kulturort werden. Neben der freien Kunst- und Kulturszene soll das Nürnberger Staatstheater dort einziehen, solange das historische Opernhaus in der Innenstadt saniert wird.

Im Innenhof des hufeisenförmigen Baus wird dazu eine Ersatzspielstätte für Oper und Ballett errichtet, in der 800 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz finden. Im Inneren entstehen Ateliers und Veranstaltungsräume sowie Büros, Werkstätten und Proberäume für das Staatstheater.

Ein Jahr nach dem Beginn der Bauarbeiten sei nun der Rohbau der Ersatzspielstätte bis zum Dach über dem Hauptgeschoss vollendet, teilte die Stadt jüngst mit. Es fehle nur noch der 34 Meter hohe Bühnenturm. Das neue Opernhaus soll bis Ende 2027 fertig sein.

Deutsches Museum

2025 feierte das Deutsche Museum das 100-jährige Bestehen des berühmten Hauses auf der Münchner Museumsinsel. Seit Jahren wird hier bei laufendem Betrieb gearbeitet, um das Forschungsmuseum fit für die neue Zeit zu machen, innen wie außen. "Das Deutsche Museum ist unsere bayerische Ikone und das kollektive Gedächtnis des technischen Fortschritts", lobt Wissenschaftsminister Blume. 180 Millionen habe der Freistaat bereits investiert, für den laufenden zweiten Bauabschnitt stelle man weitere 150 Millionen Euro bereit. Auch der Bund beteiligt sich, weiteres Geld fließen aus eigenen Mitteln und über Spenden. Derzeit stünden 776 Millionen Euro bereit, so Blume. Das große Ziel: die Wiedereröffnung, die 2028 geplant ist.

Staatstheater Augsburg

Die Modernisierung wird noch mindestens fünf weitere Jahre dauern. Neben der Sanierung des historischen Theaterbaus ist bis 2030 auch der Bau eines angrenzenden Kleinen Hauses mit Multifunktionsbühne, Gastronomie sowie eines Gebäudes mit Probensälen, Werkstätten, Büros für die Verwaltung und mit Lagerräumen geplant.

Das Projekt macht seit Jahren mit drastischen Kostensteigerungen Schlagzeilen. Zu Beginn der Arbeiten 2017 war mit etwa 186 Millionen Euro kalkuliert worden, inzwischen werden Kosten von 417 Millionen Euro erwartet. Viele Beobachter glauben, dass die Schwelle von einer halben Milliarde Euro erreicht wird.

Friedrichsforum Bayreuth

Die Bayreuther bewegen sich beim Thema Friedrichsforum zwischen Resignation, Humor und Fatalismus. Wann soll es denn fertig werden, das neue Veranstaltungszentrum, das einst schnöde "Stadthalle Bayreuth" hieß? Der Eröffnungstermin wurde in den vergangenen Jahren mehrfach verschoben. Doch in diesem Jahr soll es endlich losgehen, wie Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) bestätigt hat. Er verweist auf die vielen Risiken, mit der die große Baustelle zu kämpfen hatte: Lieferengpässe durch den Ukrainekrieg, Preissteigerungen.

Die Bauarbeiten, um aus der Stadthalle ein multifunktionales Veranstaltungszentrum für Theateraufführungen, Bälle und Kongresse zu machen, begannen bereits 2017. Damals rechnete man mit etwa 55 Millionen Euro Baukosten, inzwischen schätzt man 115 Millionen Euro.

Die ersten Kostenschätzungen seien nicht wirklich belastbar gewesen, sagt Ebersberger heute, der damals noch nicht im Amt war. Im Vergleich zu anderen Großprojekten im Kulturbereich seien die nun anfallenden Kosten aber immer noch geringer.

Landestheater Coburg

Längst ist das Landestheater Coburg umgezogen in eine spektakuläre Ersatzspielstätte - das Globe. Denn das Haupthaus aus dem 19. Jahrhundert muss saniert werden. "Das Landestheater Coburg ist ein Herzstück der nordbayerischen Kulturlandschaft und ein wahres Juwel. Im Schulterschluss mit der Stadt wollen wir das Landestheater Coburg in neuem Glanz zum Strahlen bringen! Das Bauprojekt schreitet planmäßig voran", sagt Kulturminister Blume. "Momentan befindet sich das Vorhaben in der Projektplanung. Meine Prognose: Wenn alles gut läuft, kann der Bau ab Anfang der 2030er Jahre beginnen."