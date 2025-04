„Ein Gefühl der Angst zu erzeugen, dieses Feuerwerk von Skandalen und schockierenden Nachrichten – das ist alles Teil des rechten Programms!“ Der das bei seinem Auftritt in der Kulturbaustelle sagt, veranstaltet vom Bündnis für Demokratie, Toleranz und gegen Rechtsextremismus sowie der Basisgruppe VVN/ BdA, ist Carsten Hübner. Von 2014 bis 2019, und damit mitten in der ersten Amtszeit von Donald Trump, ist er in den USA gewesen. Und zwar im Auftrag der IG Metall und für das „Transatlantic Labor Institute“. Ziel des Einsatzes war die Stärkung von Arbeiterrechten in Zusammenarbeit mit der US-Amerikanischen Schwestergewerkschaft UAW, den Vereinigten Autoarbeitern.