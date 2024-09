Die Suhler Kulturbaustelle hat wieder eine neue Ausstellung in petto: Präsentiert und zum Verkauf angeboten werden die Gemälde des in Essen geborenen Künstlers Jürgen Klatte, der es sich nicht nehmen ließ, der Eröffnung seiner Ausstellung selbst beizuwohnen. Als Einjähriger kam er nach Nordrhein-Westfalen und entdeckte bereits als Schüler seine Liebe zur Malerei. Aufgewachsen ist er allerdings am Meer, an das er jedes Wochenende fuhr, das er liebt und aus dem er seine Ideen zieht, die er mit der ihm eigenen Technik umsetzt – davon zeugen alle seine in Suhl gezeigten Bilder. Seit 2020 wohnt er in der Stadt Quickborn; der Ort ist Teil des „Speckgürtels“ um die Hansestadt Hamburg herum. Da oben hat er für sich die maritime Malerei entdeckt. Es ist für ihn Entspannung pur, am Meer zu sitzen und mit den Füßen im Wasser Skizzen zu Papier zu bringen. Im Atelier werden aus den Skizzen dann die Aquarelle, die von der Gewalt und der Zärtlichkeit der Ostseenatur gleichsam erzählen. Sie zeigen die machtvollen Wogen, die von Stürmen umgebenen und doch Sicherheit verheißenden Leuchttürme und ruhigere, zur Entspannung einladende Plätze an der See.