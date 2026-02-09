Die Siebenjährige Trina läuft mit ihrer Mutter über den Wochenmarkt in Pakistan. Es ist kein normales alltägliches Erlebnis wie man es in Deutschland kennt. Männer starren sie an, Trina spürt die vielen männlichen Blicke, die ihr über die Schulter schauen. Ihre Mutter zeigt sich mit rotem Lippenstift, lackierten Fingernägeln und ohne Kopftuch zwischen den vielen Menschen auf dem Markt. Eine Seltenheit. Die Männer sprechen ihre Mutter mit einem groben Ton an: „Wieso läufst du so hier herum – wir sehen deinen Kopf.“ Ihr ist egal was gesagt wird – sie steht feministisch für ihre Rechte ein. „Ihr Widerstand war der Lippenstift“, sagt Trina Mansoor über ihre Mutter.