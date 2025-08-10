„Noche Cubana“ heißt es am 15. und 16. August im Cali in Manebach. Das Restaurant lädt zur Livmusik mit den Los Cuban Boys und Spanferkelessen, zu einem Salsa-Tanzkurs und einer Box für die Erinnerungsfotos von diesem Ausflug nach Kuba ein. DJ Frank wird nach der Livemusik weitere Latinomusik auflegen. Die Chefin Lisa Jimenez hat verschiedene Pakete gepackt, je nach Geldbeutel und Interessenslage. Wer nur lateinamerikanische Musik hören möchte, für jene reicht das Musikpaket, das ab 20.30 Uhr ausgepackt werden kann. Das Musikpaket, das ab 18 Uhr angeboten wird, beinhaltet neben einem ersten Auftritt von Los Cuban Boys einen Tanzkurs mit Mayelin aus Kuba. Im Allinklusiv-Angebot, ebenfalls 18 Uhr beginnend, ist ein Spanferkelessen enthalten. Lisa Jimenez setzt ihre Ausflüge in die Länder der Welt fort, für die das Cali steht. Dieses Mal geht es dafür zurück in die Heimat ihrer Vorfahren. Tickets für diesen Abend gibt es direkt im Cali.
Kulturbahnhof Kubanische Nacht im Cali Manebach
Marina Hube 10.08.2025 - 10:00 Uhr