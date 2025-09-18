Zu Gast hatte die Städtische Musikschule „Alfred Wagner“ Suhl am Mittwochabend nicht nur Schüler, sondern auch die Mitglieder des Aussschusses für Kultur, Tourismus und Sport. Dass ihre Sitzung in diese Einrichtung verlegt wurde, war dem Tagesordnungspunkt geschuldet, in dem es um deren Konzeption ging. Über den bisherigen Stand informierte Ingmar Escher, einer der beiden Leiter des Hauses. Denn es brauche stets Visionen, ebenso aber auch Strategien, sich verändernden Bedingungen zu stellen und ihnen zu begegnen.