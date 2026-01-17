Für das Congress Centrum Suhl beginnt das Veranstaltungsjahr 2026. Der Januar bietet eine Mischung aus Konzerten, Comedy, Tanz- und Traditionsveranstaltungen. Der 18. Januar bietet zwei musikalische Veranstaltungen. Am Nachmittag wird „Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon“ anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Albums live präsentiert. Am Abend folgt „The Music of Hans Zimmer & Others“ mit bekannten Filmmusiken aus Kino- und Serienproduktionen.