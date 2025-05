Kultur: Zauberhafte Klänge mit Merlin und Elisa

Zum ersten Konzert seiner kleinen Reihe lädt der Verein Kulturelle Koordinierung am morgigen Samstag, 24. Mai, um 20 Uhr in die Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda ein. Myrdhin und Elisa, ein Musikerpaar aus der Bretagne, bringen Musik für Keltische Harfe und Gesang zu Gehör. Die beiden sind seit vielen Jahren als Duo in ganz Europa unterwegs. Elisa Nicotra stammt aus einer venezianischen Musikerfamilie, begann ihre musikalische Karriere am Klavier und entdeckte bald darauf die keltische Harfe für sich. Mit ihrer wunderschönen Stimme singt sie Lieder in Französisch und auf Latein. Ihr Harfenspiel ergänzt kongenial das Spiel des Meisters zu einem außerordentlich schönen, silberhellen Metallsaitenklang.