Kultur Warum Pumuckl uns gerade jetzt so guttut

Bittersüße Nostalgie

Bei Pumuckl kommt bei vielen Erwachsenen etwas hinzu: Nostalgie. Plötzlich ist man wieder acht Jahre alt und kennt die Sprüche aus Hörspiel und TV-Serie in- und auswendig - aus einer Zeit, die im Rückblick so einfach scheint. "Nostalgie ist eine bittersüße Erfahrung", sagt Reinecke. "Kindheit ist für viele von uns mit Leichtigkeit, mit behütet sein, mit positiven Erinnerungen assoziiert."

Gedanken an früher als Medizin für aufgewühlte Seelen? Solche Erinnerungen könnten Gefühle von Trost, Sicherheit oder sozialer Verbundenheit hervorrufen, bestätigt Huff. "Nostalgische Medienerlebnisse können also emotionale Ressourcen mobilisieren, insbesondere in unsicheren Zeiten."

Mit Pumuckl zur Gelassenheit

Kann man sich also vom Pumuckl etwas abschauen? "Dass man ein bisschen gelassen ist", sagt Florian Brückner, im Film und in der Serie der Schreiner Florian Eder, Neffe des alten Meister Eder.

In der Rolle hat er nicht nur die Werkstatt seines verstorbenen Onkels übernommen, sondern auch einige Lebensweisheiten: "Nicht gleich immer alles so zu Herzen nehmen", rät Brückner. "Man kann einfach mal, wenn es einen Konflikt gibt, darüber reden, durchschnaufen, entschleunigen".

Der Pumuckl selbst hat auch einen Tipp fürs Wohlbefinden, wie er in einem Gedicht verkündet: "So ein Schokoladenstück, ja das ist ein reines Glück".