Renthendorf (dpa/th) - Per Telefon durch die Welt der Tierkundler Christian Ludwig Brehm und Alfred Brehm: Das soll ein neues Angebot im Museum "Brehms Welt - Tiere und Menschen" in Renthendorf im Saale-Holzland-Kreis ermöglichen. Dafür nimmt das Museum am Projekt "Bei Anruf Kultur" teil, wie die Verantwortlichen mitteilten.