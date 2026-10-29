Kultur und Stadtpolitik: AfD will Zuschuss für Theater Magdeburg senken

In der Vergangenheit hat es seitens der AfD in Magdeburg und auch in Sachsen-Anhalt immer wieder Vorstöße gegen die Kultur- und Theaterlandschaft gegeben. Vor gut einem Jahr wollte die AfD-Fraktion im Magdeburger Stadtrat eine Förderrichtlinie so ändern, dass nur diejenigen Projekte antragsberechtigt sein sollten, die eine verpflichtende Erklärung zu parteipolitischer Neutralität abgeben sollten. Der Antrag wurde abgelehnt. Im Sommer wollte die AfD-Landtagsfraktion staatliche Fördergelder an ein "Bekenntnis zu Staat, Demokratie und deutscher Kultur" binden. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt.