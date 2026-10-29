Kultur und Stadtpolitik: AfD will Zuschuss für Theater Magdeburg senken

Magdeburg - Die AfD-Fraktion im Magdeburger Stadtrat will den jährlichen Zuschuss für das Theater der Landeshauptstadt deutlich senken. Angesichts der finanziellen Situation der Landeshauptstadt müsse die Frage erlaubt sein, ob die heutige Struktur auf Dauer in dieser Form finanzierbar sei, heißt es in einer Mitteilung der AfD. Die Fraktion hat für die nächste Stadtratssitzung Anfang November einen entsprechenden Antrag vorgelegt, gegen den sich allerdings bereits breiter Protest im Stadtrat regt.