Kultur und Kulturkampf Wie weiter für Wolfram Weimer?

Bei der Investitionsverpflichtung großer US-Streamingdienste wie Netflix, Apple+ oder Disney+ schien Weimer erst entschlossen, dann setzte er sich lieber mit den Konzernen für eine freiwillige Lösung an einen Tisch. Die SPD trieb schließlich eine verpflichtende Vorgabe voran.

Frühe Werke und Jugendgedichte

Zeitweilig wurde Weimer im Herbst stiller, als er wegen Geschäftsmodellen der von ihm mitgegründeten Weimer Media Group unter Druck stand. Zwischendurch ging es um steile Thesen in Weimers früheren Büchern, um Selbstplagiate und missratene Jugendgedichte. Ausgerechnet der einstige Redakteur der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und Gründer des "Cicero" provozierte frühere Medienkollegen zu bitteren Kommentaren.

Seine eigene Kommunikation wirkte bisweilen undurchsichtig. Kritik an propalästinensischen Kommentaren während der Berlinale teilte er, Berichte über eine angebliche Abberufung von Festival-Chefin Tuttle ließ er tagelang unwidersprochen. Doch am Ende blieb Tuttle im Amt.

Sehnsucht nach Langeweile

In der Kulturwelt sei Weimer nicht zu Hause, sagt Kulturrat-Chef Zimmermann. "Er ist als Journalist in die Politik gegangen, aber immer noch nicht wirklich in seinem neuen Amt angekommen. Als Politiker reicht es nicht, einen knackigen Kommentar abzugeben, sondern man muss in derselben Sekunde auch Teil der Lösung sein." Weimer sehe seine Rolle darin, "dem Kulturbereich zu zeigen, wo der Hammer hängt", meint Zimmermann - aus seiner Sicht kein Erfolgsrezept.

"Ich weiß genau, was Wolfram Weimer nicht gut findet. Aber was wir im Kulturbereich nicht wissen, ist, was er machen will. Nach rund einem Jahr im Amt ist seine Agenda in der Kulturpolitik immer noch unklar." Das sei bei einem Jahresetat von 2,6 Milliarden Euro zu wenig. Der Geschäftsführer des Kulturrats lässt sich zu einem Stoßseufzer hinreißen: "Ich möchte wieder eine ganz normale, langweilige Kulturpolitik."