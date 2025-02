Erfurt (dpa/th) - 85 Veranstaltungen in 16 Städten und Kommunen: Mit Konzerten, Ausstellungen, Vorträgen, Lesungen und Filmvorführungen werden in Thüringen die 33. jüdisch-israelischen Kulturtage gefeiert. Eröffnet werden die Kulturtage am 19. März mit "Hadar Maoz und Band" in Gera. Die Künstlerin vereint traditionelle Musik aus Zentralasien mit Groove und Blues. Bis zum 10. April sind nach Angaben der Organisatoren in verschiedenen Regionen Thüringens zahlreiche Veranstaltungen geplant.