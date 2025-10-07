Während rund um den Kirchberg das Stadt- und Museumsfest noch in vollem Gange war, fanden sich zahlreiche Ruhe und Besinnung suchende Menschen in der Stadtkirche Sankt Peter zum Herbstkonzert des „Sonneberger Kammerchores“ ein. Unter Leitung von Martin Hütterott sang der Extra-Chor der Kirchgemeinde Messen und Motetten aus der Zeit der Spätrenaissance, des Barock und der Gegenwart a cappella. Die ausgewählte Anzahl der Chormitglieder präsentierte sich dabei in harmonischer Geschlossenheit, vor allem stimmsicher und -gewaltig auch in den geteilten, zwei vierstimmigen Chören. Unter den vier Solistinnen und Solisten des Chores überstrahlte die engelsgleiche Sopranstimme alle anderen.