Kultur: Serge Dorny wird Präsident von Opernnetzwerk Opera Europa

München (dpa/lby) - Serge Dorny, Intendant der Bayerischen Staatsoper, wird neuer Präsident von Opera Europa. Er übernehme damit eine zentrale Rolle im führenden Netzwerk europäischer Opernhäuser und Festivals, teilte die Staatsoper mit.
Serge Dorny übernimmt die Führung von Opera Europa – welche neuen Impulse wird der Intendant der Bayerischen Staatsoper der europäischen Opernwelt geben?
München (dpa/lby) - Serge Dorny, Intendant der Bayerischen Staatsoper, wird neuer Präsident von Opera Europa. Er übernehme damit eine zentrale Rolle im führenden Netzwerk europäischer Opernhäuser und Festivals, teilte die Staatsoper mit.
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Mit seiner langjährigen internationalen Erfahrung werde Dorny Impulse für die strategische Weiterentwicklung der Organisation geben und die Zusammenarbeit innerhalb der europäischen Opernlandschaft weiter stärken, hieß es.
Dorny setze sich seit vielen Jahren dafür ein, die Relevanz der Oper in der heutigen Gesellschaft zu erhalten und weiterzuentwickeln. In diesem Sinne verstehe er Oper als eine Kunstform, die in ihrer Tradition verankert ist und zugleich offen bleibt für neue Perspektiven und gesellschaftliche Entwicklungen.
Der 64 Jahre alte gebürtige Belgier hatte mit der Spielzeit 2021/2022 seine Amtszeit als Staatsintendant der Bayerischen Staatsoper begonnen.
Opera Europa vereint 252 Mitglieder in 45 Ländern und hat sich zur Aufgabe gemacht, den Opernsektor zu vernetzen und zu stärken. Die Organisation ist die führende Serviceeinrichtung für professionelle Opernhäuser und Opernfestivals in Europa.
Als zentrales Netzwerk für die Zusammenarbeit zahlreicher europäischer Opernhäuser unterstützt Opera Europa gemäß Homepage ihre Mitglieder dabei, gemeinsame Herausforderungen anzugehen, neue Publikumsschichten zu erreichen, innovative Arbeitsweisen auszutauschen sowie die Verbreitung neuer Werke und Produktionen zu fördern.