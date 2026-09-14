Kultur: Saison-Höhepunkte in den neuen Theaterspielplänen

Besonderheit: "Asyl im Paradies" heißt der gefragte Theater-Konzertabend über die Silly-Frontfrau Tamara Danz. Wer sich beeilt, hat noch Chancen auf Karten für die Sommervorstellung 2027.

Landestheater Eisenach

Das eng mit dem Staatstheater Meiningen verbundene Haus listet ein Sinfoniekonzert und mehr als ein Dutzend Premieren auf. Ballett, Musiktheater und vor allem Schauspiel für junges Publikum gehört dazu, darunter etwa "Alfons Zitterbacke" nach dem Kinderbuch von Gerhard Holtz-Baumert. Für das erwachsene Publikum stehen etwa Henrik Ibsens Drama "Ein Volksfeind", die Mozart-Oper "Don Giovanni" und das Schauspiel "Das perfekte Geheimnis" auf dem Spielplan.

Besonderheit: Die Regisseurin und Schauspielerin Anna Magdalena Fitzi hat in der neuen Spielzeit die Schauspielleitung übernommen.

Schiller-Theater Rudolstadt

Das Stadtjubiläum 1250 Jahre urkundliche Ersterwähnung Rudolstadts prägt die Spielzeit. Premieren, die darauf abstellen, sind Thornton Wilders "Unsere kleine Stadt", sowie "Das Stück vom Glück - Die Allianz von Schiller und Goethe" von Michael Kliefert. Das Theaterstück schaut auf die erste Begegnung der zwei Dichter und Freunde Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller in Rudolstadt. Zudem wird das Musical "Cabaret" gezeigt.

Besonderes: Ein ungewöhnliches Schmankerl dürfte die politische Komödie "Zufälliger Tod eines Anarchisten" sein, nach der Vorlage von Dario Fo.

Theater Nordhausen

Kammer- und Sinfoniekonzerte, Schauspiel, Komödien und mehr erwarten die Besucher in Nordhausen und Sondershausen. Zu den Premieren gehören etwa "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", ein Schauspiel nach dem Roman von Joachim Meyerhoff, "Das Neinhorn", nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Marc-Uwe Kling und das Musical "Der Graf von Monte Christo" von Frank Wildhorn sowie der Ballettabend "Othello & Medusa".

Besonderes: Die neue Spielzeit soll die letzte im "Theater im Anbau" sein. Der Wechsel ins sanierte Theatergebäude steht dann für die Spielzeit 2027/28 an.

Theaterhaus Jena

Das Haus ist für Experimentierfreude bekannt. Diese Saison hat es 16 Premieren parat, darunter 14 Uraufführungen. Mit "Abseits im Malsaal" (Konzept: Céline Karow, Mona Louisa-Melinka Hempel) soll ein feministischer Blick auf Fußball und die dazugehörige Fankultur geworfen werden. "Das blaue Haus" von Laura N. Junghanns handelt von einem Familienleben in einem speziellen Gebäude. "Lieber AIDS als gar nichts aus dem Westen" von Thomas Schmale und Daniel Neumann setzt sich mit der Aids-Politik in der DDR auseinander.

Besonderes: Am Tag der offenen Tür am 26. September bekommen Interessierte einen Einblick in die neue Spielzeit.

Theaterprojekt Suhl

In Suhl bringt das Theater- und Filmkollektiv "künstlerische Intelligenz" ein Projekt über die Geschichte der traditionsreichen Moped-Marke Simson auf die Bühne - auf dem Gelände des einstigen Produktionswerkes der heutigen Kult-Mopeds. Zur Uraufführung von "Freiheit:Simson" wird laut Regisseur ein Nachfahre der jüdischen Familie Simson mit seiner Familie erwartet.