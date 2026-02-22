Kultur Politisches Kino siegt bei Berlinale - Hauptpreis für Çatak

Müssen sich Filmschaffende politisch positionieren?

In einem offenen Brief hatten mehrere Filmschaffende der Berlinale vorgeworfen, sich nicht ausreichend zum Gaza-Krieg zu positionieren, gar von Zensur gesprochen. Tuttle widersprach und nahm auch Jurypräsident Wenders in Schutz, der für seine Aussage kritisiert worden war, Filmschaffende sollten sich aus der Politik heraushalten. Aus seiner Antwort sei nur ein Ausschnitt herausgegriffen worden, betonte Tuttle.

Die Frage, ob Filmschaffende oder andere Künstler sich politisch äußern sollen oder gar müssen, wird nicht erst seit kurzem diskutiert. Allerdings scheint der Diskurs vehementer, die Polarisierung größer geworden zu sein. Künstler wurden während der Berlinale wiederholt zu ihrer politischen Haltung befragt. Ein Festivalraum müsse aber kein Parlament sein, sagt Regisseur Ameer Fakher Eldin auf der Bühne.

Wenders richtet Appell an politische Aktivisten

Wenders hat ein großes Notizbuch dabei, aus dem er eine Art Appell an politische Aktivisten vorliest, die ihn zuletzt so vehement kritisiert hatten: "Wie die Filme der Berlinale deutlich zeigen, applaudieren euch die meisten von uns Filmemachern. Wir alle applaudieren euch. Ihr macht eine notwendige und mutige Arbeit, aber muss sie in Konkurrenz zu uns stehen? Müssen unsere Sprachen aufeinanderprallen?"

Während soziale Medien schnell und wirkungsvoll für humanitäre Anliegen mobilisieren könnten, zeichne sich das Kino durch Empathie, Komplexität und nachhaltige Wirkung aus, führt er aus.

Viele der ausgezeichneten Filme erzählen Geschichten, die sich zu größeren sozialen oder politischen Zusammenhängen öffnen. Das gilt für Çataks "Gelbe Briefe", aber auch für andere Preisträger. Alkhatibs "Chronicles From the Siege" erzählt davon, wie Menschen versuchen, eine Besatzung zu überleben.

Sandra Hüller gewinnt ihren zweiten Bären

Schauspielerin Sandra Hüller gewinnt ihren zweiten Silbernen Bären für "Rose". Darin gibt sie sich im 17. Jahrhundert als Mann aus, weil sie nur so ein selbstbestimmtes Leben führen kann.

Den Großen Preis der Jury erhält die Tragödie "Kurtuluş" des türkischen Regisseurs Emin Alper. Stilistisch an einen Western erinnernd, handelt der Film vom mörderischen Kampf zweier Dorfgemeinschaften gegeneinander.

Das Demenzdrama "Queen at Sea" des US-Amerikaners Lance Hammer wird mit zwei Preisen ausgezeichnet. Der Film erhält den Preis der Jury. Zudem gewinnen Anna Calder-Marshall und Tom Courtenay aus Großbritannien einen Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle.

Çatak beschreibt die Botschaft seines Gewinnerfilms so: "Dass wir uns mit Fragen auseinandersetzen, die komplex sind und nicht in einer Botschaft verpackt werden können, sondern in einem Prozess des Dialogs." Erkenntnis erreiche man "Stück für Stück". "Und nicht mit Slogans, nicht mit Sprüchen auf Social Media, sondern im Diskurs." Es ist eine Botschaft, bei der er vermutlich auch die Berlinale selbst im Kopf hat.