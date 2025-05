Gemeinsam graben sie in der neueren und älteren Literatur sowie gewissermaßen im Schutt der Geschichte nach den Spuren jener nicht selten tödlichen Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Selbst ein Blick in Meyer Großes Konversationslexikon (6. Auflage 1908, Band 5) darf nicht fehlen.