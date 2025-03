In dreieinhalb Wochen ist es wieder soweit. Am 13. April, 14 bis 17 Uhr, begrüßt die Natur- und Landschaftsführerin Daniela Sell ihre Gäste wieder mit Selbstgemachtem in der freien Natur. „Meine große Motivation ist, Gäste genauso wie Einheimische mit meiner Liebe zur Rhön abzuholen, mitzunehmen und einen Eindruck zu hinterlassen“, sagt die 53-Jährige.