Kultur Musikfestival "Kissinger Sommer" widmet sich Frankreich

Bad Kissingen/Berlin (dpa/lby) - "Je ne regrette rien" - Ich bereue nichts. So lautet das Motto des kommenden Kissinger Sommers. Das Musikfestival, das 2025 vom 20. Juni bis 20. Juli stattfinden soll, stellt dieses Mal Frankreich in den Mittelpunkt. Dabei soll es Musik aus verschiedenen Epochen geben: von Barock über Romantik bis zu Gegenwartskomponisten. Von der Kleinkunst bis zur großen Konzertgala, von der Kammermusik bis zum Opernabend sei alles vertreten, heißt es in einer Pressemitteilung. Darunter natürlich auch Chansons. Auch eine "Vaudeville-Varieté-Burlesque-Revue" sowie Jazz und Techno stehen auf dem Programm.