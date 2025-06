Es sei "viel Herzblut" in den Masterplan geflossen, erklärte der Landrat. Das Lindenau-Museum und das Residenzschloss in Trägerschaft von Kreis und Kommune böten für Altenburg und die strukturschwache Region die Chance auf ein touristisches Highlight, so Oberbürgermeister Neumann. Zusätzliche Hoffnungen setzt er in die im alten Josefinum der Stadt geplante interaktive Spiele-Erlebniswelt. Sein Wunsch sei es, bis zur Landesgartenschau 2030 in Altenburg neben dem wiedereröffneten Lindenau-Museum bereits erste weitere sichtbare Ergebnisse zu präsentieren.