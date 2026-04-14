"Habt keine Angst, euch zu verlieben"

Ihre Mutter habe ihr früher gesagt, dass Sex etwas Unanständiges sei, erzählte Abramović. "Alles war verboten." Sie habe auf dem harten Weg lernen müssen, sich davon zu befreien. Und wie macht man das? "Man macht es einfach. Habt keine Angst, euch zu verlieben." Wenn es dann nicht funktioniere, solle man sich trennen. Die jüngere Generation habe heute Angst vor Bindungen und Berührung. "Sie haben Angst, sich zu verlieben und den Schmerz zu spüren."

Die Ausstellung "Balkan Erotic Epic" habe dabei fast etwas Therapeutisches. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen man etwa mit der Erderwärmung und Kriegen konfrontiert sei, sei es wichtig, zu etwas Uraltem zurückzukehren. "Um zu erkennen, woher diese Energie eigentlich stammt und wie wir wieder Hoffnung und Überlebenswillen finden können."