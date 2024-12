Kultur: Mainfranken-Theater - Neuer Generalmusikdirektor steht fest

Würzburg (dpa/lby) - Der neue Generalmusikdirektor des Würzburger Mainfranken-Theaters steht fest. Die Aufgabe soll künftig Mark Rohde übernehmen, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Rohde ist seit 2020 in gleicher Funktion beim Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin und der Mecklenburgischen Staatskapelle tätig. Den Angaben nach hat sich Rohde in einem großen Bewerberfeld durchgesetzt. In der kommenden Woche soll Rohde in Würzburg vorgestellt werden.