Rund 240 Museen in Thüringen

Der Internationale Museumstag findet jährlich statt und wird in Deutschland vom Deutschen Museumsbund koordiniert. Nach Angaben des Thüringer Kulturministeriums gibt es im Freistaat derzeit rund 240 Museen, der Großteil davon ist in kommunaler oder privater Trägerschaft. Mehrere Millionen Besucherinnen und Besucher strömen Jahr für Jahr in die Einrichtungen.