Schauplatz ist demnach das künftige TonYversum in Freyung. Dieses entsteht gerade in einem denkmalgeschützten Gebäude in der Innenstadt und soll als Ausstellung zum Thema Musik, Hören und Klang alle Altersgruppen ansprechen. Die Eröffnung ist für 2027 geplant. Vorab soll in den Räumen die Landesschau zu sehen sein, wie eine Sprecherin mitteilte. Die werde wiederum von zahlreichen Musikveranstaltungen auf Bühnen, in Kirchen und in der Natur begleitet.