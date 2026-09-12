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Kultur König Albert Theater Bad Elster eröffnet Saison

Auch in der sächsischen Provinz wird Theater gemacht: In Bad Elster steht eine traditionsreiche Bühne. In der neuen Spielzeit gibt es wieder ein reichhaltiges Programm.

Kultur: König Albert Theater Bad Elster eröffnet Saison
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Im König Albert Theater Bad Elster hat die 113. Spielzeit begonnen. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Bad Elster (dpa/sn) - Im König Albert Theater in Bad Elster hat sich der Vorhang für die 113. Spielzeit gehoben. Mit einem Festkonzert wurden am Freitagabend zugleich die 26. Chursächsischen Festspiele eröffnet. Sie stehen bis 4. Oktober unter dem Motto "Sehnsucht & Aufbruch". Zum Auftakt spielte das Euchestra Egrensis - ein Ensemble der Philharmonie Pilsen in Tschechien und der Chursächsischen Philharmonie aus Bad Elster. Unter der Leitung von Florian Merz erklangen Werke von Josef Suk, Sergej Rachmaninow und Jean Sibelius.

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Theatersaison umfasst etwa 200 Veranstaltungen

Die Saison sehe rund 200 Veranstaltungen aller Genres vor, teilte das Theater mit. Neben Oper und Operette werden Tanz, Musical, Symphoniekonzerte, Kammermusik sowie Schauspiel und Kabarett, Lesungen und Kleinkunst für alle Altersgruppen geboten. Ab 6. Mai kommen auch Aufführungen im Naturtheater von Bad Elster hinzu. Künstler und Ensembles aus etwa 40 Ländern gestalten die Spielzeit. Zu Gast sind unter anderen der Schauspieler Lars Eidinger, die Popstars Suzi Quatro und Chris Norman und Kabarettist Harald Schmidt. 

Programm soll Menschen aller Generationen begeistern 

"Unser vielschichtiges Kulturprogramm versteht sich dabei als nachhaltiger Impulsgeber für die Region und möchte Menschen aller Generationen aus nah und fern mit inspirierenden Kulturerlebnissen begeistern - als bereichernde Auszeit vom Alltag und Einladung zu kulturellen Momenten der Begegnung", betonte Generalmusikdirektor Merz. Er ist zugleich Geschäftsführer der Chursächsischen Veranstaltungs GmbH. Im kommenden Jahr wird der 35. Geburtstag der Chursächsischen Philharmonie gefeiert.