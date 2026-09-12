Kultur: König Albert Theater Bad Elster eröffnet Saison

Bad Elster (dpa/sn) - Im König Albert Theater in Bad Elster hat sich der Vorhang für die 113. Spielzeit gehoben. Mit einem Festkonzert wurden am Freitagabend zugleich die 26. Chursächsischen Festspiele eröffnet. Sie stehen bis 4. Oktober unter dem Motto "Sehnsucht & Aufbruch". Zum Auftakt spielte das Euchestra Egrensis - ein Ensemble der Philharmonie Pilsen in Tschechien und der Chursächsischen Philharmonie aus Bad Elster. Unter der Leitung von Florian Merz erklangen Werke von Josef Suk, Sergej Rachmaninow und Jean Sibelius.