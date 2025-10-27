München (dpa/lby) - Der Kabarettist Claus von Wagner hält es nicht für sinnvoll, AfD-Wähler zu beschimpfen. "Die Leute reagieren darauf, indem sie sie erst recht wählen", sagte von Wagner dem "Münchner Merkur". Er versuche stattdessen auf der Sachebene zu bleiben. "Ich glaube, dass die meisten Leute, die die AfD wählen, ganz genau wissen, dass ihre Probleme durch diese Partei nicht gelöst werden. Ich werde trotzdem nicht müde, Vorschläge zu machen, wie wir´s besser machen können, um wenigstens einigen Unzufriedenen die Argumente zu nehmen, die AfD zu wählen."