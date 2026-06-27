Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Mit einer modernen Fassung des mittelalterlichen Epos "Parzival" haben die Bad Hersfelder Festspiele ihre 75. Spielzeit eröffnet. Das eigens für das Jubiläumsjahr entstandene Schauspiel "Parzival - Die Suche nach dem Heiligen Gral" feierte am Abend in der Stiftsruine seine Uraufführung. Die Inszenierung von Regisseur Michael Schachermaier setzte auf starke Bilder, dichte Atmosphäre und machte allen Gästen Mut, sich auf die Suche nach sich selbst zu machen: "Werde, was du bist!", ist die Kernaussage des Hersfelder Parzival.