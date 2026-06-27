Im Mittelpunkt steht Thieß Brammer als Titelheld. Der 35-jährige Freiburger, der erstmals auf der Bad Hersfelder Bühne steht, spielt den jungen Mann, der behütet im Wald aufwächst und sich gegen den Willen seiner Mutter auf den Weg in die Welt der Ritter macht. Auf seiner Suche nach dem Heiligen Gral scheitert er zunächst an den eigenen Fehlern. Erst zum Schluss, nach vielen Irrungen, verzweifelt, nackt, in Lumpen gehüllt, lernt er, Verantwortung zu übernehmen und Mitgefühl zu zeigen. Sein Weg hat ihn endlich zum Ziel geführt.